Negli ultimi mesi del 2023 sono state rinnovate la sala ragazzi e la sezione Zerosei destinata ai più piccoli della biblioteca «Luigi Varoli» di Cotignola.

La sala ragazzi è stata dotata di nuove sedute ergonomiche e di tavoli reclinabili e dotati di ruote, in modo da poter essere utilizzata con maggiore versatilità: la sala si presenta ora come un ambiente polifunzionale, che può essere utilizzato, oltre che per lo studio, anche per conferenze, presentazioni di libri, incontri con l’autore, attività didattiche e progetti di promozione della lettura rivolti ai ragazzi.

Per quanto riguarda gli impianti tecnologici, sono stati acquistati un videoproiettore, uno schermo riavvolgibile, casse audio per i diversi ambienti e un armadio rack.

La sezione Zerosei è stata rinnovata con nuovi arredi tra cui sedie, tavoli e scaffali a misura di bambino.

Infine sono state acquistate nuove scaffalature per il deposito della biblioteca, per aumentare la capacità di stoccaggio dei libri.

Il progetto, del costo complessivo di circa 26mila euro, è stato realizzato con il contributo di 7200 euro della Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del piano bibliotecario 2022.