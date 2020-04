La Pro Loco di Cotignola ha effettuato nei giorni scorsi due donazioni per combattere l’emergenza Coronavirus, per un totale di 1500 euro.

Il primo contributo, di 1000 euro, è andato all’associazione “Pro chirurgia” di Lugo, ed è servito per l’acquisto di un ecografo di ultima generazione, già utilizzato all’ospedale “Umberto I”.

Il secondo, di 500 euro, è stato destinato al corpo volontario forestale della Protezione civile, per l’acquisto di mascherine, guanti, camici e di uno strumento per la sanificazione rapida delle ambulanze del 118.

“Ringrazio tutti gli associati, i giovani del gruppo E’ Pastrocc e tutti quelli ci aiutano, per la loro disponibilità – ha dichiarato la presidente dell’associazione Angela Morganti -. Quest’anno abbiamo dovuto annullare la festa della Segavecchia, l’auspicio è di ritrovarci tutti quanti in piazza a ottobre per la Sagra del vino tipico romagnolo”.

“Si tratta di un’ulteriore buona notizia in un periodo difficile – sottolinea il sindaco di Cotignola Luca Piovaccari -. Ringrazio a nome della comunità la Pro Loco per queste importanti sottoscrizioni”.

Questi i dati per chi volesse fare una donazione all’Azienda Usl della Romagna – Intesa San Paolo – Iban: IT34W0306913298100000300064, precisando nella causale una eventuale motivazione per la donazione, il nominativo del mittente e il destinatario (per esempio: Mario Rossi per Ospedale Lugo).

Questi i dati per chi volesse fare donazioni alla Protezione civile dell’Emilia Romagna: Iban IT69G0200802435000104428964, intestato ad “Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna”, causale “Insieme si può Emilia Romagna contro il Coronavirus”.

Si raccomanda ai cittadini di prestare massima attenzione alle truffe e diffidare di chiunque chieda soldi tramite fonti internet non ufficiali, telefonate o altro.