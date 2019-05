I problemi di corso Europa e le sue criticità sono al centro di tre incontri promossi dal quartiere Borgo, che si terranno nei prossimi giorni presso il circolo Anspi di Santa Maria Maddalena, in piazza Bologna 9, a Faenza.

Il primo dei tre appuntamenti – tutti in orario serale con inizio alle ore 20.30 – è programmato domani, martedì 28 maggio, i due successivi giovedì 30 maggio e lunedì 3 giugno.

L’incontro di domani sarà dedicato, in particolare, a commercianti e associazioni, quello di giovedì, invece, ai residenti e ai genitori di ragazzi in età scolastica, infine, lunedì 3 giugno si farà il punto sulle problematiche emerse nei due precedenti incontri per fornire proposte volte alla soluzione dei problemi evidenziati.

Il consiglio del quartiere Borgo invita tutti i cittadini a partecipare.