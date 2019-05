Daniele Bassi è stato riconfermato sindaco di Massa Lombarda dagli elettori. L’attuale sindaco uscente ha ottenuto la maggioranza dei voti (70,72% – 3.313 voti) con la lista Il Futuro in Comune. Molto distante il risultato dell’unico avversario in corsa, Maria Elena Morra, che con la lista Uniti per Massa Lombarda si è fermata al 29,28% delle preferenze (1372 voti)