Grazie al progetto Impresa In Azione promosso e finanziato sul territorio ravennate dalla Camera di commercio di Ravenna, 56 studenti delle 3C SIA e 3B SIA dell’Istituto Oriani di Faenza e della classe 5 A EL dell’Istituto Bucci di Faenza parteciperanno domani, martedì 28 maggio, alla competizione regionale prevista dal progetto che si svolgerà nella prestigiosa location di FICO.

Dall’impegno dei ragazzi, dei loro tutor e dream coach, sono nate quattro mini imprese che hanno proposto: Ombrendino, l’accendino che nemmeno la pioggia può spegnere, Greentogetheria, un portale e un’applicazione sulle condizioni ambientali del nostro territorio con realizzazione di eventi e proposte di gadget a tema, FORFIT: una App legata alla salute ed all’esercizio fisico di tutti che permette di mantenere un regime dietetico e fare attività con la previsione di percorsi di jogging per tutti i tipi di esigenze, e infine Collition, azienda di produzione di prodotti sportivi di cui il principale è la Shirt-Phone, maglietta per lo sport che possiede un inserto ergonomico apposito per i dispositivi tecnologici e relativi cavi per cuffiette.

Impresa in azione è il programma di educazione all’imprenditorialità di Junior Achievement Italia, che quest’anno celebra anche 100 anni di lavoro dell’associazione nelle classi di tutto il mondo, realizzato in diverse province della regione grazie al sostegno sul territorio delle Camere di commercio dell’Emilia-Romagna tra le quali anche la Camera di commercio di Ravenna.

Leitmotiv dell’edizione di quest’anno è “Bridging the Gap”: Impresa in Azione è, infatti, un ponte non solo per superare il divario tra scuola e mondo del lavoro, connettendo gli studenti con la realtà aziendale, ma una via che, superando i confini geografici, etnici, culturali, caratteriali, unisce gli studenti tra loro nella collaborazione e nel confronto all’interno dei team, sviluppando nel contempo le competenze che il mondo del lavoro richiede sempre di più di mettere in campo.

Un ponte anche verso la finale nazionale BIZ Factory – Bridging the Gap, che metterà a confronto le migliori mini-imprese di tutta Italia il 3 e 4 giugno prossimi a Milano ed infine verso la finale europea, JA Europe Company of the Year Competition, dal 3 al 5 luglio a Lille in Francia.

Sono state ben 43 le classi di scuole dell’Emilia Romagna che hanno partecipato quest’anno al programma, per un totale di oltre 800 ragazzi e ragazze che, guidati dai propri insegnanti coordinatori e da Dream Coach – manager d’azienda volontari, hanno sviluppato nel corso dell’anno scolastico il proprio progetto imprenditoriale: lavorando in team hanno ideato, strutturato e dato vita a una vera e propria mini-impresa e ne hanno creato il relativo prodotto o servizio.

A Bologna tutte le mini imprese allestiranno uno stand personalizzato e presenteranno il loro lavoro a una giuria qualificata che decreterà i due team vincitori regionali. La fiera è aperta al pubblico per cui chiunque potrà visitare gli stand, vedere e comprare i prodotti che i ragazzi hanno realizzato con le loro mini imprese.

“E’ una grande soddisfazione vedere gli studenti misurarsi con la sfida di realizzare un’idea imprenditoriale – afferma Natalino Gigante presidente dell’ente camerale ravennate – Grazie a queste esperienze i ragazzi si mettono in gioco, imparano ad essere creativi, capiscono i loro talenti e acquisiscono quelle competenze trasversali che li aiuteranno nei loro percorsi di crescita e formazione. La Camera di commercio continuerà ad investire sull’orientamento al lavoro e la cultura economica per favorire la transizione scuola-lavoro”.

Per saperne di più:

Junior Achievement, la più vasta associazione non profit dedicata all’educazione economico-imprenditoriale nella scuola, da oltre 100 anni attraverso progetti come Impresa in azione aiuta i giovani a sviluppare quel mix di abilità trasversali quali spirito d’iniziativa, assunzione di responsabilità, teamworking, perseveranza, creatività, negoziazione, fiducia in se stessi che, uniti a competenze di tipo economico-finanziario, costituiscono una competenza “imprenditoriale”. Attiva in Italia dal 2002, nel 2019 Junior Achievement è stata inserita da NGO Advisor al settimo posto nella classifica mondiale Top500NGO.

Impresa in azione è il più diffuso programma di educazione imprenditoriale per tutte le tipologie di scuola superiore, riconosciuto dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) come “Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO)”. In 16 anni ha coinvolto oltre 100 mila studenti italiani, 400 mila all’anno in tutta Europa e, in Italia, ha generato oltre 650 mini-imprese di studenti, ognuna delle quali ha realizzato un prodotto o un servizio con un buon potenziale di mercato.

Riconosciuto dalla Commissione Europea come “la più efficace strategia di lungo periodo per la crescita e l’occupabilità dei giovani”, nell’anno scolastico 2018/2019 ha visto la partecipazione di oltre 14.000 studenti, con l’aiuto di oltre 500 volontari aziendali.