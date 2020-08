Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 30.220 casi di positività, 41 in più rispetto a ieri, di cui 23 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali.

Dei 41 nuovi casi, più del 60% (25) era già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone. I 23 asintomatici sono stati individuati grazie ai test voluti dalla Regione sulle categorie più rischio (12), tramite il contact tracing (7 casi) o attraverso l’attività di screening regionale (4 casi).

Complessivamente, più di un terzo dei nuovi contagi (14 persone) sono collegati a vacanze o rientri dall’estero: la Regione ha previsto già da luglio due tamponi naso-faringei durante l’isolamento fiduciario se in arrivo da Paesi extra Schengen, e con una nuova ordinanza la cui firma è attesa oggi saranno introdotti i tamponi anche per i viaggiatori di rientro da paesi con criticità specifiche come Croazia, Spagna, Malta e Grecia.

Quasi la metà dei contagi si concentrano in due province, Bologna (12 casi) e Ravenna (8).

In provincia di Bologna 10 casi sono ricondotti a focolai già noti, e infatti 9 erano già in isolamento domiciliare al momento del tampone. In totale, metà dei casi (6) risultano di rientro dall’estero: in due occasioni si tratta di giovani di rientro da una vacanza in Croazia, mentre gli altri tornavano da Romania (2), Serbia e Stati Uniti.

In provincia di Ravenna su 8 casi (3 asintomatici), 6 erano già in isolamento al momento del tampone. Nello specifico, 4 positivi sono riconducibili allo stesso focolaio familiare, mentre in due casi si tratta di rientro dall’estero (Albania).

Per il territorio provinciale di Ravenna oggi si sono registrate quindi 8 nuove positività: 5 pazienti sono asintomatici e 3 hanno sintomi; tutti sono in isolamento domiciliare, 6 dei quali lo erano già al momento della diagnosi; 5 sono femmine e 3 maschi. Quattro casi sono contatti famigliari di un caso già noto; 2 fanno riferimento a rientri da paesi per i quali erano già previsti quarantena e tamponi, e conseguentemente i pazienti erano già in isolamento al momento della diagnosi; 2 casi sono stati individuati a seguito di sintomi.

Non si sono verificati decessi, mentre si sono registrate 7 guarigioni complete.

I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel Ravennate, aggiornato alla mattinata di oggi, restano dunque 1.197, la cui distribuzione per comune risulta la seguente.

58 residenti al di fuori della provincia di Ravenna

559 Ravenna

155 Faenza

86 Cervia

72 Lugo

64 Russi

31 Alfonsine

49 Bagnacavallo

23 Castelbolognese

8 Conselice

17 Massa Lombarda

4 Sant’Agata sul Santerno

16 Cotignola

8 Riolo Terme

22 Fusignano

6 Solarolo

16 Brisighella

2 Casola Valsenio

1 Bagnara