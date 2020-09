Per il territorio provinciale di Ravenna oggi si sono registrati 6 nuovi casi: 2 asintomatici e 4 con sintomi, 5 in isolamento domiciliare e 1 ricoverato, 4 maschi e 2 femmine. Quattro casi sono emersi come contatti di casi già noti in ambito familiare (3) e amicale (1); 1 caso dall’estero (Albania), 1 caso è emerso a seguito di sintomi.

Non risultano decessi mentre si registrano 9 guarigioni complete e 6 guarigioni cliniche per le quali dovranno essere effettuati i tamponi di negativizzazione.

I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel ravennate, aggiornati alla mattinata di oggi, sono dunque 1.540, la cui distribuzione per comune risulta la seguente:

70 residenti fuori provincia Ravenna

665 Ravenna

238 Faenza

127 Cervia

108 Lugo

70 Russi

38 Alfonsine

55 Bagnacavallo

37 Castelbolognese

10 Conselice

19 Massa Lombarda

7 Sant’Agata sul Santerno

21 Cotignola

10 Riolo Terme

25 Fusignano

18 Solarolo

19 Brisighella

2 Casola Valsenio

1 Bagnara