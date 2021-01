Coronavirus: la prossima fase della campagna vaccinale riguarderà ultra 80enni, pazienti fragili e poi gli over60

La prossima fase della campagna di vaccinazione contro il coronavirus riguarderà, in ordine, gli ultra ottantenni, i pazienti fragili e gli over 60. L’infettivologo Carlo Biagetti, Responsabile del Programma per la gestione del rischio infettivo per l’Ausl Romagna, è stato oggi ospite dell’ormai consueta diretta streaming dell’Onorevole Marco Di Maio dedicata all’aggiornamento della situazione sanitaria e degli sforzi messi in campo per contrastare la diffusione del coronavirus. Per quanto riguarda gli sforzi della campagna vaccinale, in Emilia-Romagna, le somministrazioni a tutta la popolazione dovrebbero concludersi entro la fine di luglio, ovvero quando si saranno vaccinate 1 milione e mezzo di persone. Fra queste ci saranno anche le persone che in passato hanno sviluppato reazioni allergiche, per le quali saranno predisposti dei percorsi di sicurezza. Il dottor Biagetti, nel suo intervento, è poi tornato a parlare delle differenze fra i singoli vaccini