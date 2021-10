Coronavirus: i distretti di Faenza e Lugo i più colpiti in Romagna in questo inizio autunno | VIDEO

È il distretto di Faenza quello maggiormente attenzionato in questo inizio autunno dal punto di vista pandemico da parte dell’Ausl Romagna. Nel territorio dell’Unione della Romagna Faentina, infatti, il numero di casi sta aumentando com maggiore insistenza rispetto al numero di residenti. A confermare come il distretto di Faenza, insieme al lughese, sia fra i più colpiti all’interno dei confini dell’azienda sanitaria è stato in questi giorni anche il sindaco Massimo Isola, che ha comunque voluto precisare che al momento non esistono situazioni tali da destare preoccupazione. Pesano, sul conteggio dei positivi, alcuni focolai scoperti sul territorio.