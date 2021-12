“Con la presente rinnoviamo la nostra richiesta di estendere le agevolazioni del traghetto diPorto Corsini per gli abitanti di Marina Romea, come già richiesto poco tempo fa.

Non riusciamo a comprendere con quale criterio sia stata adottata tale scelta anche perché abbiamo avuto più di un’occasione nei mesi scorsi e nei giorni scorsi di spiegare ragionevolmente la necessità di garantire la gratuità del traghetto anche per i residenti di Marina Romea, che ora si vedono in maniera discriminatoria costretti a dovere solo percorrere la trafficatissima statale Romea, con un aumento delle distanze raddoppiate.

Poche centinaia di metri ci separano da Porto Corsini e da sempre è risaputo che i cittadini di Marina Romea utilizzano i servizi dell’area territoriale del Mare, si recano a Marina diRavenna per motivi di lavoro o di studio.

L’aver appreso della decisione di rinnovare le agevolazioni solo per Porto Corsini ha creato nei concittadini forti e giustificati malumori.

500 tessere gratuite solo per Porto Corsini e nessuna per i nuclei familiari di Marina Romea.

Perché questa discriminazione? E come è stata fatta la scelta di destinare il tutto ad un lido piuttosto che dividere questa possibilità? A chi verrà data la priorità e con quale criterio nell’assegnazione di questi abbonamenti?

Rinnoviamo quindi la richiesta di estendere urgentemente le agevolazioni del traghetto anche per i residenti di Marina Romea perché la chiusura dei ponti sulla via Baiona non è un problema solo degli amici di Porto Corsini, ma anche per i cittadini, gli anziani, gli studenti, i lavoratori e le imprese di Marina Romea.

L’amministrazione comunale non può continuare ad essere sorda davanti a questi problemi perché per poche decine di metri si stanno creando “figli e figliastri”.”