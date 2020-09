Per il territorio provinciale di Ravenna oggi si sono registrati 9 casi: 1 asintomatico e 8 con sintomi, 8 in isolamento domiciliare e 1 ricoverato, 2 maschi e 7 femmine e nel dettaglio: 3 casi emersi come contatti di casi già noti, in ambito familiare; 3 casi emersi a seguito screening volontario; 3 casi sporadici emersi a seguito di sintomi.