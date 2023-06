Il 30 maggio si è svolta una partecipata assemblea dei soci e delle socie della Cooperativa sociale il Cerchio. Nell’occasione sono stati presentati e approvati il bilancio 2022 e il bilancio sociale. I dati del bilancio illustrati da Michele Babini mettono in luce un buon andamento economico in forte ripresa dopo gli anni difficili del Covid e nonostante i pesantissimi effetti inflattivi. Il fatturato cresce e si stabilizza a circa 18.600.000 euro

Il Presidente Michele Babini ha dichiarato “Si chiude con questo bilancio un triennio di mandato amministrativo che ha incrociato la più grave crisi sociale dal dopoguerra e un ritorno all’inflazione; tuttavia, il Bilancio Sociale ed Economico qui illustrato ci presenta una situazione di solidità, ci parla di una Cooperativa che ha saputo far fronte con intelligenza impegno e capacità di resilienza a questo periodo di grande turbolenza.

Nel 2022 abbiamo vinto tutte le gare importanti e ha iniziato il suo percorso la struttura Rosa dei Venti. Il 2022 è stato un anno di grandi soddisfazioni che ha portato grazie ai lavori di tutti/e ad un bilancio in utile e a una ricapitalizzazione della cooperativa. Il nostro impegno per i prossimi anni è quello di portare la cooperativa in una nuova fase; una fase dove dovremo continuare a vincere la sfida del rinnovamento, mettendoci ancor di più in gioco in tutti i contesti sociali in cui ci sarà bisogno di risposte.

I risultati ci rendono orgogliosi del percorso fatto finora ma costantemente orientati verso il miglioramento continuo.”

La cooperativa il Cerchio con i sui 480 soci e socie e con circa 140 dipendenti si occupa di oltre 6000 utenti dall’infanzia all’anzianità con grande attenzione al miglioramento della qualità della vita di tutti collaborando con tantissimi stakeholder a partire dalle fondamentali collaborazioni con la Cooperativa Zerocento e il Consorzio Solco.

Sono intervenuti l’Assessora Molducci a portare il saluto dell’Amministrazione Comunale ed Emiliano Galanti di Legacoop Sociali

L’assemblea è proseguita con l’elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione composto da

FRANCESCA TRAVAGLINI

CATIA MASSI

SIMONA AMADUCCI

NATASCIA DEL VECCHIO

ELISA BARAGHINI

MICHAELA BALLARIN

FABIANA MERENDI

MARIELLA FREGA

VALERIA MONTI

Successivamente è stata eletta dal CDA, Presidente Francesca Travaglini e VicePresidente Simona Amaducci, inoltre è stato nominato Direttore Generale Michele Babini.