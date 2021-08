Nelle ultime 48 ore diverse sono state le attività che gli uomini e le donne della Polizia locale hanno messo in campo per contrastare il fenomeno di spaccio e degrado nella zona dei Giardini Speyer e della stazione ferroviaria.

In particolare nella sera di mercoledì 4 agosto veniva sanzionata una persona per “atti contrari alla pubblica decenza”, perché sorpresa a fare i propri bisogni in via Pallavicini; un’ altra è stata sorpresa a consumare bevande alcoliche nonostante ciò sia vietato da specifica ordinanza del sindaco ed è stata sequestrata, ad un ventiduenne, una modica quantità di sostanza stupefacente per uso personale (0,1 gr. di hashish e 1,5 gr. di cocaina).

Durante gli accertamenti, infine, veniva recuperato un velocipede mountain-bike, probabilmente rubato, abbandonato sul posto da persona che si è data alla fuga alla vista degli agenti.

Nel pomeriggio di ieri, infine, giovedì 5 agosto, ai giardini Santi Baldini, veniva arrestato F.S., trentacinquenne di origine senegalese, che deteneva a fine di spaccio sostanze stupefacenti occultate negli slip.

Nello specifico venivano sequestrati 3 involucri di sostanza stupefacente per un totale di 19,3 gr. di hashish. L’uomo, gravato da numerosi precedenti in materia di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, è stato processato per direttissima questa mattina e condannato a 6 mesi di reclusione nonché al pagamento di una multa di 2.000 euro con pena sospesa.