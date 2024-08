Cattivi odori: tornano le lamentele contro i padroni maleducati di cani

Tornano le proteste legate ai cattivi odori in centro storico. Come puntualmente ormai accade da alcuni anni, con l’arrivo delle settimane più calde dell’estate, residenti e lavoratori dei centri storici tornano a soffrire il problema causato dalla maleducazione e dall’inciviltà di alcune persone. Il dito in particolare è puntato contro quei proprietari di cani, rei di non pulire adeguatamente i bisogni fisiologici dei propri animali. Mentre ormai la stragrande maggioranza dei possessori di animali si è abituata a raccogliere le deiezioni, ancora lunga sembra essere la strada legata al lavaggio di muri e pavimentazioni sui quali i cani si sono soffermati.