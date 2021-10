Continua “Soavi Armonie” a cura di Donato D’Antonio: musica colta per un museo unico al mondo.

Domenica 24 ottobre, ore11.15, sale sul palco il duo di chitarre composto da Donato D’Antonio e Tiit Peterson che faranno un omaggio estone con musiche di Eespere, Piazzolla e Granados.

Donato D’Antonio e Tiit Peterson collaborano dal 2011. Hanno tenuto numerosi concerti in Estonia, Italia e Finlandia in occasione di Festival e Rassegne di musica classica e contemporanea ricevendo notevoli attestazioni di stima dalla critica musicale. Il loro repertorio comprende le maggiori opere della letteratura per duo di chitarre con una particolare attenzione per i compositori Baltici (Eespere, Pärt, Rääts, Nieminen). Nel 2013 hanno eseguito ed in inciso in prima assoluta, in occasione delle celebrazioni per il sessantesimo compleanno del pluri premiato compositore Estone René Eespere , l’opera “Ante Diem” .

I concerti sono realizzati in collaborazione con la Scuola di Musica Sarti di Faenza.

Prenotazione: 0546697311, info@micfaenza.org – Ingresso con green pass