Enzo D’Alò all’Arena Borghesi per una grande serata di cinema d’animazione. Il 6 luglio, il cineclub Il Raggio Verde proietterà il film Mary e lo spirito di mezzanotte, al quale seguirà un confronto fra il regista e il pubblico. Il film inizierà alle 21.30.

Enzo D’Alò è il maestro dell’animazione italiana. Il suo esordio arriva all’inizio degli anni Ottanta, lavorando per serie televisive. Nel 1993 il primo cortometraggio da regista, Kamillo Kromo. Il debutto alla regia per il grande schermo è folgorante: La Freccia Azzurra, ispirato all’omonimo romanzo di Gianni Rodari, nel 1996 vince due Nastri d’Argento e un David di Donatello. Il riconoscimento del grande pubblico arriva due anni più tardi, con La gabbianella e il gatto, che si rivelerà un successo di critica e fra gli spettatori. Ma in realtà D’Alò è già entrato nei salotti di moltissime famiglie italiane con la nuova serie televisiva di Pimpa, trasmessa dalla Rai.

Mentre inizia una lunga lavorazione ad una nuova trasposizione di Pinocchio, riesce comunque a portare al cinema nel giro di pochi anni Momo alla conquista del tempo (2001) e Opopomoz (2003). La nuova versione animata della favola di Collodi arriverà sul grande schermo nel 2012. Nel frattempo D’Alò è alla guida della serie televisiva Pipì, Pupù e Rosmarina, che nel 2017 debutterà anche al cinema. Mary e lo spirito di mezzanotte è l’ultimo lungometraggio diretto dal regista.

La piccola Mary sogna di entrare in una scuola di cucina, nonostante le perplessità della mamma. A sostenere la sua passione c’è la nonna, che le dona un libro di ricette di famiglia. Quando l’anziana finisce in ospedale per un malore improvviso, la nipotina decide comunque di cucinarle qualcosa: ad aiutarla è Tansey, una misteriosa ragazza dall’abbigliamento antico, che sembra conoscere molto bene la nonna.

Ancora una volta D’Alò traspone in animazione una storia molto apprezzata nell’universo della letteratura per giovani e bambini: La gita di mezzanotte di Roddy Doyle. Una scelta più volte compiuta in passato (Rodari, Sepulveda, Ende, Collodi), che per un regista può però delinearsi come molto rischiosa. Mary e lo spirito di mezzanotte diventa un’opera che parla di cambiamento, accettazione, del “cerchio della vita”, con protagonista un’esuberante undicenne, in grado però di rivolgersi in maniera diretta anche ad un pubblico adulto. Sono quattro le figure femminili al centro di questo viaggio: una se n’è andata, una sta terminando il proprio cammino, una dovrebbe essere alla guida della vita delle altre e la più piccola ha appena iniziato a decidere della propria esistenza. Basta poco per capire che Mary e lo spirito di mezzanotte è un cartone animato che parla in egual misura agli adulti e ai bambini.

La settimana all’Arena Borghesi ci completerà il 7 luglio con la proiezione in lingua originale di Y tu mamá también – Anche tua madre, la quarta regia di Alfonso Cuarón, premiato nel 2001 alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia per la miglior sceneggiatura e per i ruoli maschili interpretati da Diego Luna e Gael Garcia Bernal, all’epoca esordienti, al centro di un racconto focalizzato su due adolescenti alla scoperta del sesso e delle rispettive personalità.

La serata è organizzata in collaborazione con il NOAM Festival, il festival cinematografico di Faenza dedicato al cinema indipendente Nord-Americano. Il direttore artistico della manifestazione, Andrea Valmori, sarà in sala per presentare il film e per presentar la seconda edizione del NOAM Festival, in programma in autunno.

L’8 luglio nuovo appuntamento gratuito con la proiezione di Strange Days.

BIGLIETTI

Nei mesi di giugno e luglio, l’Arena aprirà i cancelli al pubblico alle 21. Le proiezioni inizieranno alle 21.30.

Nel mese di agosto, l’Arena aprirà in anticipo, alle 20.45, e le proiezioni inizieranno alle 21.15.

Le proiezioni dei film avverranno senza intervallo.

Ingresso intero: 7 euro

Film musicati dal vivo ingresso unico € 10,00



Ingresso ridotto: 6,00 euro

* Categorie di legge (over 65, accompagnatore di persone con certificazione secondo legge 104/1992), possessori tessera delle biblioteche di Romagna, possessori di biglietti di uno dei musei / strutture ricettive convenzionate

Soci ARCI (con tessera 2024): 5,00 euro

Ingresso 3,5 euro per Cinema Revolution: film realizzati nel territorio dell’Unione Europea (compresi i film realizzati nel Regno Unito), salvo eccezioni. L’ingresso sarà gratuito per gli aventi diritto.

Ingresso gratuito: oltre ai “classici” del lunedì e nelle serate dove è specificato, l’ingresso gratuito è riservato alle persone con certificazione secondo legge 104/1992 e ai bambini sotto i 6 anni di età.