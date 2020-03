“Lo Stato c’è. Sappiamo che ci sono tante persone che soffrono, c’è chi addirittura ha difficoltà a comprare generi alimentari. Ho firmato Dpcm e giriamo 4,3 miliardi ai Comuni e aggiungiamo 400 milioni con ordinanza della Protezione civile con il vincolo di utilizzare queste somme per le persone che non hanno i soldi per fare la spesa. Da qui nasceranno buoni spesa ed erogazioni di generi alimentari”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa

“Nessuno sarà lasciato solo”, ha aggiunto il premier. “Siamo al lavoro per azzerare la burocrazia, stiamo facendo l’impossibile.

La ministra Catalfo e l’Inps stanno lavorando senza sosta. Vogliamo mettere tutti i beneficiari della Cassa integrazione di accedervi subito, entro il 15 aprile, e se possibile anche prima”.

Il ministro dell’economia Roberto Gualtieri ha detto che da domani la nuova misura per Comuni sarà operativa.

Il presidente dell’Anci Antonio Decaro, in collegamento da Bari, ha detto che la priorità dei Comuni è di rispondere alle richieste dei cittadini.

“L’Europa dimostri di essere all’altezza della storia”, ha aggiunto Conte, dopo le parole della presidente della Commissione Von der Leyen che aveva detto che “non si lavora sui Coronabond”.

“Le parole di Von der Leyen sono sbagliate, sia all’altezza della sfida” ha detto Gualtieri.

“C’è uno choc simmetrico sull’economia, serve un Piano Marshall per la ricostruzione”.

“Non abbiamo fatto una proposta alla Commissione, ma all’Eurogruppo per elaborarla. C’è un dibattito in corso. Mi batterò sino alla fine per una soluzione europea”, ha detto Giuseppe Conte

fonte La Repubblica