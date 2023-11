“In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall’Assemblea delle Nazioni Unite per il 25 novembre, il COA di Ravenna intende dare concretamente il proprio contributo, impegnandosi a svolgere un’opera di sensibilizzazione, anche con riferimento alla funzione sociale dell’avvocatura, per il contrasto alla violenza di genere in tutte le sue manifestazioni e dinamiche. A tal fine il COA di Ravenna intende organizzare, a breve, un evento formativo che abbia ad oggetto il tema del contrasto alla lotta alla violenza contro le donne; segnatamente degli strumenti giuridici, sia nell’ambito del processo civile che in quello penale, previsti dal Legislatore per far fronte alla richiesta di giustizia in tale ambito. Il COA intende promuovere anche iniziative, all’interno delle scuole superiori, di informazione e sensibilizzazione sul tema, nell’ottica della prevenzione del fenomeno della violenza di genere, così come peraltro previsto nella Convenzione di Istanbul, ratificata in Italia nel 2013. L’Avvocatura Ravennate non può e non deve restare indifferente al tema del contrasto alla violenza sulle donne che è un fenomeno grave e strutturato che coinvolge tutti: famiglie, scuole, istituzioni e difficile da sradicare se non attraverso il contributo di tutti gli attori coinvolti nella Comunità.”