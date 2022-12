Lunedì 29 novembre, all’interno della seduta del Consiglio Comunale, è avvenuto il passaggio di consegne tra il Sindaco dei Ragazzi e delle Ragazze uscente, Riccardo Selva, e la neoeletta Sindaca, Matilde Baldassarri. La cerimonia di insediamento del nuovo CCRR, che ha visto oltre al passaggio della fascia tricolore il giuramento della Sindaca dei Ragazzi e delle Ragazze, è avvenuta in un clima di festa e partecipazione, sottolineato dalla presenza dei Consiglieri e delle Consigliere.

I ragazzi e le ragazze che affiancheranno Matilde durante il suo mandato sono: Malvezzi Eva (che ricoprirà il ruolo di Vicesindaca), Bargossi Noemi, Cristoferi Eva, Olivoni Alice, Toska Kiara, Baldassarri Letizia, Lesanu Doina, Biagi Maddalena, Neri Niccolò, Sangiorgi Eleonora, Muccinelli Chiara, Nicolardi Natalia, Decesari Walter, Baldassarri Federico, Vetri Michele, Cepa Andrea, Azzar Achraf.

A Riccardo, alla sua Giunta e al Consiglio uscente va il più sentito ringraziamento per il tempo e le energie dedicate in questi due anni non semplici.

A Matilde e al nuovo Consiglio l’Amministrazione comunale augura tutto il meglio, perché sia un anno divertente e appassionante.