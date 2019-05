Il consiglio comunale di martedì 28 maggio, praticamente tutto dedicato alla piscina comunale, si è concluso con un nulla di fatto per l’opposizione. Bocciati infatti dalla maggioranza i vari ordini del giorno, interrogazioni e mozioni proposte da Lista per Ravenna, La Pigna, Gruppo Misto, Ravenna in Comune, Lega, Forza Italia e Cambierà