“Il contesto di difficoltà generato dalla pandemia CoVID-19 – afferma Bruno Checcoli, vice presidente provinciale della Confesercenti di Ravenna – ci ha spinti a cercare nuove proposte, soluzioni e strumenti utili alle aziende. Ribadiamo, in questo modo, il nostro impegno a fianco delle piccole e medie imprese del commercio, del turismo e dei servizi, motore produttivo e fattore di vitalità del tessuto economico-sociale del territorio. In seguito a lock down, a chiusure ed aperture a singhiozzo, le imprese hanno bisogno di lavorare con continuità ed è proprio adesso che diventa indispensabile progettare il futuro facendolo nel migliore dei modi”.

“Per questo – prosegue Checcoli – abbiamo varato una serie di iniziative a supporto degli associati con riferimento sia alla situazione contingente che a quella di medio periodo. Abbiamo pensato di lanciare un nuovo progetto, chiamato “RiPartiamo”, con il contributo di professionisti della nostra rete di consulenti che seguono l’impresa dalla struttura organizzativa (risoluzioni criticità, revisione progetti, nuove strategie, ecc.), a quella legale (riorganizzazioni societarie, ricerca nuovi soci, consulenza sulla verifica delle proposte di acquisto/vendita, ecc.) con interventi che possono essere predisposti anche in maniera congiunta”.

“Il progetto – conclude Bruno Checcoli – sarà presentato Giovedì 11 Marzo alle ore 17 presso la sede della Confesercenti di Ravenna, in Piazza Bernini. In qualità di consulenti, disponibili a rispondere alle domande, l’Avv. Luca Palmieri (Area Legale) e Andrea Morini (Food & Beverage Consultant). Nel rispetto delle norme anti Covid-19, l’incontro potrà essere seguito in modalità videoconferenza.