Lunedì 18 luglio scorso, presso la Sala Conferenze della Confartigianato di Ravenna si è svolto il workshop di formazione professionale “GOOD SUN GOOD SKIN”, rivolto ad acconciatori, estetiste, tatuatori e, in generale, ai professionisti del settore beauty.

L’iniziativa, organizzata dallo IOR in collaborazione con la Confartigianato della provincia di Ravenna, l’IRCCS – IRST ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER LO STUDIO DEI TUMORI “DINO AMADORI” e FORMart, ha avuto come relatori per la Skin Cancer Unit, il Direttore Prof. Ignazio Stanganelli e la Dott.ssa Serena Magi, che hanno spiegato come riconoscere un neo sospetto e prevenire la formazione di malattie della pelle.

Tante sono state le domande che le imprenditrici presenti hanno rivolto ai relatori, a testimonianza della grande attenzione con cui la categoria segue questi temi e della volontà di dare il proprio contributo in termini di controllo e prevenzione, che, com’è stato spiegato nel corso dell’incontro, sono fondamentali.

Ai presenti è stata consegnata la Guida ‘Occhio a quel Neo che cresce!’ realizzata dal Centro di Oncologia Dermatologica – Skin Cancer Unit IRST, che contiene importanti nozioni e consigli su come identificare le macchie della pelle sospette, quali sono gli effetti del sole sulla pelle e cosa sono i fototipi.

La Guida, in formato PDF, è scaricabile per tutti anche sul sito di Confartigianato www.confartigianato.ra.it