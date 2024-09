Dal 1° ottobre 2024, tutte le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri mobili e/o temporanei dovranno possedere una patente di qualificazione. L’obbligo di possesso della patente riguarderà non solo tutte le imprese edili, incluse quelle artigiane, ma anche tutte le aziende che operano in specifiche fasi lavorative all’interno dei cantieri, come ad esempio impiantisti, serramentisti, fabbri, lattonieri, imbianchini, pavimentatori, e simili.

La patente sarà rilasciata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, tramite un portale digitale, previa autocertificazione di determinati requisiti resa dal legale responsabile dell’impresa o dal lavoratore autonomo richiedente (vedi l’approfondimento QUI).

Per illustrare i contenuti della normativa e le relative modalità operative, Confartigianato della Provincia di Ravenna ha organizzato tre incontri sul territorio, il primo dei quali in programma domani:

MERCOLEDI 4 SETTEMBRE alle ore 18.30

presso la sede Confartigianato di Faenza in Via B. Zaccagnini, 8

Gli altri due incontri si terranno:

giovedì 5 settembre alle ore 18.30 presso la sede Confartigianato di Lugo in Via Foro Boario, 46

lunedì 9 settembre alle 18.30 presso la sede provinciale Confartigianato in Viale Berlinguer, 8 a Ravenna

Alla luce della grande importanza di questo tema e dell’elevato numero di aziende ed imprenditori interessati, la partecipazione è aperta a tutti gli interessati