Grazie alla raccolta fondi di Cuore e Territorio sono stati donati 23mila euro all’Ospedale di Ravenna. Acquistati dispositivi protettivi per l’Ospedale, per i medici di famiglia e le Forze dell’Ordine, per mettere al sicuro operatori e cittadini. Prossimo obiettivo l’acquisto di un ventilatore polmonare.

Si può donare con bonifico bancario intestato a Cuore e Territorio presso Cassa di Risparmio Ravenna – Iban IT02F0627013100CC0000027952. La causale è: donazione per coronavirus.