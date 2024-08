Anche quest’anno la stagione sportiva della Compagnia dell’Albero inizia con gli ormai tradizionali stage estivi, occasione per bambini e bambine di provare gratuitamente gli sport della Polisportiva: calcio, basket, pallanuoto e rugby (discipline, queste ultime, svolte rispettivamente da Ravenna Pallanuoto e Ravenna Rugby).

Si parte con lo stage di calcio: dal 27 agosto al 13 settembre, al campo di Via Romea, per i nati dal 2017 al 2019 c’è la possibilità di provare il calcio. L’attività si svolgerà il martedì, mercoledì e venerdì dalle 17.00 alle 19.00. Anche i ragazzi nati nelle annate precedenti avranno la possibilità di svolgere un periodo di prova gratuita di 2 settimane, insieme alle squadre della Compagnia.

La Sezione Basket invece ha in programma per settembre una serie di open day gratuiti rivolti a bambini e bambine nati e nate tra il 2014 e il 2020: in programma tre appuntamenti all’oratorio Murialdo, l’11-16-18 settembre, e tre al centro sportivo ex Dribbling, il 12-17-19 settembre, con orari e attività diversificate per fasce di età.

Tra agosto e settembre si svolgeranno anche le attività estive di Ravenna Pallanuoto, con una serie di allenamenti presso la Piscina Aquae di Porto Fuori, rivolti ai nati nel 2016 e annate precedenti: sono 6 gli appuntamenti in programma, 2 a settimana (al martedì e al giovedì), a partire dal 27 agosto, tutti con orario dalle 17.00 alle 18.00. La prova potrà continuare per un altro mese alla ripresa delle attività nella consueta sede della Piscina Comunale.

In questo stesso periodo riprenderanno anche le attività della Sezione Rugby (Ravenna Rugby): verso la metà di Settembre è prevista una giornata promozionale per dare la possibilità ai più piccoli di cimentarsi in questa disciplina sportiva (maggiori informazioni verranno fornite nelle prossime settimane).