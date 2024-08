Un 15enne è morto nel pomeriggio a Brisighella, nel Ravennate, a causa di un incidente stradale.

Secondo quanto finora ricostruito, il 15enne, in sella al ciclomotore, stava viaggiando in gruppo con due amici quando, per cause ancora al vaglio, all’altezza di una curva si è scontrato frontalmente con una vettura nella strada che collega Brisighella a Riolo Terme.

Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono giunti anche i genitori del giovane per il quale non c’è stato nulla da fare. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento da parte della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina.