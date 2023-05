Un incontro fra sindaci nell’ambito della manifestazione Cervia Città Giardino, ma anche un incontro di solidarietà che il sindaco di Aalen ha espresso al sindaco di Cervia.

Aalen è la città tedesca capoluogo dell’Ostalbkreis, situata nella parte orientale del Baden Württemberga 57 Km circa a est di Stoccarda gemellata con Cervia dal 2011. Ogni anno partecipa alla manifestazione Cervia Città Giardino con un allestimento floreale in Rotonda 1 maggio. Una città fortemente affezionata a Cervia che vuole anche sostenere la nostra località in questa particolare situazione di difficoltà.

Come aiutare Cervia in questo momento? I cittadini di Aalen hanno chiesto al loro sindaco di farsi portavoce per sapere come si potrebbe aiutare la città alla quale sono molto legati. Pronta la risposta del sindaco di Cervia : “Venite in vacanza a Cervia! Ogni presenza turistica sostiene la ripartenza del territorio. Una parte della tassa di soggiorno è destinata a sostenere i cittadini che hanno subito danni a causa dell’alluvione.”

Durante l’incontro il sindaco di Cervia ha ringraziato il sindaco di Aalen per essere in vacanza a Cervia , per l’amicizia e la solidarietà. La visita del sindaco tedesco continuerà anche nei prossimi giorni. Frederick Brütting, che è qui in vacanza con tutta la famiglia ha visitato insieme alla delegata al Verde Patrizia Petrucci il giardino della Città di Aalen nella Rotonda 1 maggio e MUSA, il museo del sale di Cervia.

In un post sul suo profilo Fb Frederick Brütting ha espresso la volontà di promuovere le vacanze a Cervia “… una meravigliosa città portuale direttamente sul mare, con un bellissimo centro storico e grandi spiagge …. Le famose saline si sono allagate, ma le spiagge e gli hotel sono aperti. Gli ( al sindaco Medri) ho chiesto come possiamo essere di aiuto. MI ha detto: “Venite in vacanza a Cervia!”

Il sindaco di Aalen ha reso noto al sindaco Medri che hanno già organizzato un viaggio di 5 giorni verso la fine di giugno, per circa 50 persone.