Colpisce di striscio un auto parcheggiata e poi capotta sulla strada, grave un 50enne | VIDEO

Grave incidente nel pomeriggio verso le 17 a Ponte Novo in via 56 Martiri, un uomo alla guida di una Peugeot 2008 da una prima ricostruzione percorrendo la strada in direzione Madonna dell’Albero ha strisciato un Fiat Punto parcheggiata nell’urto si è poi ribaltato in mezzo alla carreggiata.

Sul posto il 118 con ambulanza e auto medica e Vigili del Fuoco che hanno estratto l’uomo incastrato nell’abitacolo, l’uomo è stato trasportato poi con codice di media gravità all’ospedale Bufalini di Cesena. Intervenuta la Polizia locale per gestire il traffico, la strada è stata chiusa e per i rilievi di legge.