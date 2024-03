“Esprimiamo alla Giunta ed in particolare al sindaco, al vice ed all’assessore Del Conte la riconoscenza dei repubblicani e dei cittadini di San Michele per aver mantenuto l’impegno di avviare appena possibile i lavori della costruzione della Casa per anziani nella nostra frazione, ristrutturando ed ampliando l’edificio di via Faentina lasciato libero dalla Materna Zaccagnini che si è trasferita da poco nel nuovo plesso di via Pietro da Rimini” affermano Cimatti e Mingozzi della sezione PRI del paese. “Ne siamo molto soddisfatti perchè questa decisione è nata proprio nelle prime assemblee organizzate a San Michele per illustrare il progetto e l’ubicazione della nuova materna ed oggi è realtà; ci siamo augurati che l’immobile di via Faentina 360, una volta libero, non cadesse in disuso ma venisse attrezzato per la popolazione anziana, e così sarà anche nel rispetto delle sua storia che parte dal dopoguerra come sede della scuola elementare” continuano Massimo Cimatti e Giannantonio Mingozzi del circolo Saffi. “Sappiamo che l’impegno per reperire le risorse, ottenere il finanziamento di 2,5 milioni dal Pnrr, progettare su due piani e rendere esecutivi i lavori per 15 mini alloggi doppi e singoli, servizi, angolo cottura, spazi per visite parenti, mensa, sala lettura e cineforum, portierato e servizi del personale ha richiesto alla Giunta uno sforzo non indifferente, per questo siamo orgogliosi della proposta che abbiamo sempre sostenuto e ringraziamo il Comune per averci ascoltato e deliberato in merito; oggi sta seguendo con attenzione i lavori di ristrutturazione del vecchio plesso e degli edifici di nuova costruzione che lo completeranno”. “Evitare emarginazione e solitudine, concludono i due esponenti dell’Edera, è un dovere morale verso i nostri concittadini, come pure il riuso per la comunità di edifici che hanno fatto la storia di San Michele.”