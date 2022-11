L’Agriturismo Massari di Conselice ha ospitato ieri il pranzo sociale della Unione Cicloturistica Francesco Baracca di Lugo al quale hanno partecipato oltre 110 persone in un clima di grande convivialità, a dimostrazione che, seppure lentamente, si sta ritornando ad apprezzare il piacere dello stare insieme. Ne è dimostrazione non solo la forte partecipazione dei soci ma anche quella di alcuni dei principali sponsor che in questi ultimi anni hanno sostenuto la Società, tra cui l’Unigrà-OraSì con il suo Amministratore Delegato, il Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese, la Somec e l’Orva.

Nell’anno che si sta concludendo la Società ha festeggiato il suo cinquantesimo anniversario, ed in ricordo di questo mezzo secolo di storia che ha portato la Baracca ad essere una delle principali Società cicloturistiche nel panorama nazionale, al suo primo Presidente, Bacchilega Giuseppe, da tutti conosciuto come Jack, tra un lungo applauso dei presenti è stato consegnato un premio di riconoscimento.

Il 2022 è stato anche l’anno nel quale, dopo la sosta forzata dovuta al Covid, si è ritornati a partecipare alle manifestazioni cicloturistiche ed agonistiche nelle quali la Baracca si è sempre distinta per il livello di partecipazione, collocandosi quasi sempre ai primi posti.

Negli intervalli del pranzo si è quindi proceduto alla consegna dei premi ai soci sulla base del loro posizionamento nella classifica sociale che ha visto quest’anno primeggiare Tenasini Michele.

Sono poi stati premiati i componenti del gruppo Racing Team Baracca, costituito da alcuni anni che raggruppa molti giovani, che oltre ad aver ringiovanito la Società, partecipa alle principali Gran Fondo agonistiche contribuendo così a promozionare ulteriormente l’immagine della Società e del suo principale sponsor, OraSì, in giro per l’Italia.

Sono stati poi premiati i soci Lini Paolo e Guerra Angela che si sono aggiudicati rispettivamente il brevetto d’oro e quello di bronzo nella loro partecipazione al Giro d’Italia d’epoca.

Tutto ciò sta a dimostrare che la Cicloturistica Baracca è oggi come ieri un importante punto di riferimento sia per i tradizionali cicloturisti, che rappresentano comunque l’ossatura della Società, come pure per gli agonisti e i ciclostorici, ma anche per le nuove tendenze che sempre più vengono avanti come le e-bike, le gravel e le mountain bike, riuscendo così a coprire tutti i diversi campi di attività del ciclismo.

La giornata si è conclusa con il ringraziamento da parte degli organizzatori a tutti i presenti, ciclisti e sponsor, con un arrivederci tra gli applausi ai prossimi appuntamenti in bici e nell’organizzazione delle Manifestazioni del prossimo anno tra cui in particolare il Giro della Romagna che avrà luogo ill 7 maggio 2023 sempre con partenza e arrivo a Lugo.