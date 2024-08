Non è bastato un grande recupero a Federico Crosara e a Carlotta Ragazzini per superare i sedicesimi di finale del doppio misto XD7 alle Paralimpiadi di Parigi. I n. 12 del seeding sono stati battuti per 3-2 (9-11, 10-12, 11-9, 12-10, 8-11) dai polacchi Rafal Czuper e Dorota Buclaw (n. 17).

Gli azzurri sono stati raggiunti dal 6-4 al 6-6 e dall’8-6 hanno perso quattro punti consecutivi, cedendo al secondo set-point. Nel secondo parziale sono stati nuovamente in vantaggio (8-5) e hanno subìto un break di 5-0 (8-10). Hanno annullato le due palle break e alla terza (10-11) non sono riusciti a ripetersi.

Dopo il cambio di campo il veronese e la faentina si sono ripresi da 6-8 e si sono aggiudicati quattro scambi di fila, sfruttando il secondo set-point. Nella quarta frazione dal 3-1 sono stati superati (3-5) e dal 5-7 hanno effettuato l’aggancio (7-7). Hanno mancato la prima palla di chiusura (10-9) e alla seconda (11-10) hanno rinviato il verdetto alla “bella”, nella quale sono stati avanti per 6-3 e sono stati sorpassati (6-8). Sul 7-10 il secondo match-point ha promosso i polacchi agli ottavi.

Le prove singolari inizieranno domenica 1 settembre

(fonte: Federazione Italiana Tennis Tavolo)