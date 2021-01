Cia Romagna avvia le iniziative pubbliche del 2021 con una diretta Facebook sul tema “Il futuro della politica agricola – Dai fondi straordinari del Next Generation EU alla sostenibilità ambientale”.

In programma gli interventi della Responsabile Ufficio Bruxelles Cia – Agricoltori Italiani, Alessandra De Santis e dell’Assessore all’agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca della Regione Emilia-Romagna, Alessio Mammi.

Presiede i lavori Danilo Misirocchi, Presidente Cia Romagna; conclude il Vicepresidente di Cia Emilia-Romagna, Antenore Cervi.

L’indirizzo della pagina Facebook di Cia Romagna è https://www.facebook.com/CiaAgricoltoriRomagna

Per Cia-Agricoltori Italiani, la nuova Pac dovrà tenere conto dello stravolgimento del contesto economico e sociale segnato dalla pandemia del Covid-19 e del “Green Deal”, ma non deve essere l’unico strumento politico e finanziario a supporto del settore agricolo.

Secondo Cia, la Pac che sarà in vigore dal gennaio 2023, dovrà supportare il complesso processo di cambiamento, ma sarà anche necessario definire un approccio sinergico coi fondi del Next Generation Ue per sostenere il reddito degli agricoltori, permettendogli di garantire l’approvvigionamento alimentare a prezzi accessibili.

Per Cia è, inoltre, indispensabile che la nuova Pac non si trasformi in una politica finalizzata al raggiungimento di obiettivi puramente ambientali, a discapito della produzione agricola e dello sviluppo delle aree rurali. I produttori vogliono essere protagonisti attivi nella svolta che mira alla neutralità climatica e sono pronti a investire per rispondere agli obiettivi delle strategie Farm to Fork e Biodiversity, è tuttavia necessario evitare vincoli che ingabbino le aziende, affinché le nuove politiche green rappresentino una reale opportunità di sviluppo sostenibile non solo a livello ambientale, ma anche economico e sociale.