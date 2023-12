CIA-Conad presenta la nuova sede

Si chiama Sidera, è la nuova sede della cooperativa Commercianti Indipendenti Associati, in via Navicella a Forlì. Il palazzo è stato progettato dall’architetto Filippo Tisselli. 33 metri d’altezza, 8 piani, in vetro e acciaio. Lungo i 10 mila metri quadrati non ci sono finestre, ma un controllo della ventilazione ideato per ridurre i consumi e garantire perennemente un’aria salubre. All’interno è garantito in ogni spazio l’isolamento acustico. 100 uffici, 10 sale riunioni. Qui la cooperativa si è trasferita lo scorso luglio. A novembre l’inaugurazione, oggi la presentazione alla stampa. Presentato anche il nuovo