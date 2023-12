Nella giornata di venerdì 15 dicembre si è svolto in Questura un incontro tra la Polizia di Stato e l’Associazione DonatoriNati-Polizia di Stato in cui era presente la dottoressa Ester Fadda, Presidente della Sezione di Ravenna.

Finalità dell’iniziativa è stata la promozione della cultura della donazione di sangue ed emocomponenti al fine di aumentare il numero di donatori periodici, attraverso un gesto di disponibilità presso il prossimo che è anche un modo di fare prevenzione per il donatore, perché gli permette di tenere monitorata la propria salute.

Durante l’incontro l’aspetto medico è stato illustrato dal Dottor Gennaro D’Aniello.

“Il Questore di Ravenna, Lucio Pennella, ha dimostrato grande disponibilità nell’ospitare l’iniziativa e parte del suo personale ha dato prova di grande sensibilità nel recepire l’importanza del messaggio veicolato, intraprendendo con entusiasmo il percorso di neo-donatori”.

La Dott.ssa Fadda ha sottolineato ai partecipanti all’iniziativa, l’importanza di veicolare il messaggio anche a parenti, amici, conoscenti, cercando di fare avvicinare i giovani al mondo della donazione del sangue che, in questo momento storico, sono i grandi assenti.

L’Associazione DonatoriNati, impegnata da anni su tutto il territorio nazionale con gli appartenenti a Polizia di Stato e Vigili del Fuoco, è oggi presente con oltre 14000 iscritti tra volontari e donatori, poliziotti e non, in 16 Regioni italiane, perseguendo la finalità di fornire opportunità e speranze a persone svantaggiate che hanno particolarmente bisogno di aiuto; mission che unisce, nel comune obiettivo, tutte le Associazioni di donatori presenti sul territorio.

“Donare il sangue è un gesto straordinario di altruismo, numerosi sono i pazienti ricoverati presso gli ospedali italiani che attendono quotidianamente trasfusioni di sangue ed emocomponenti provenienti prevalentemente da donatori periodici”.