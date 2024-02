Chiude un tratto dell’A14 dir in direzione di Ravenna nella notte fra lunedì e martedì della prossima settimana. Dalle 22 di lunedì 19 alle 6 di martedì 20 febbraio, infatti, sarà chiusa alla viabilità la corsia in direzione di Ravenna tra l’allacciamento dell’A14 Bologna-Taranto e lo svincolo di Lugo.

Per i mezzi in transito sull’A14 Bologna-Taranto saranno quindi chiusi i collegamenti in direzione di Ravenna.

La viabilità alternativa consigliata, per chi proviene da Bologna, consiglia di uscire al casello di Imola, per poi percorrere la provinciale 610 Selice, la provinciale 253 Massalombarda-Sant’Agata sul Santerno, via Piratello a Lugo, via X Aprile, via Madonna di Genova ed utilizzare lo svincolo di Cotignola per entrare nell’A14 dir.

Per chi proviene da Ancora, il consiglio è di uscire al casello di Faenza e raggiungere l’A14 dir percorrendo la provinciale 8 per Bagnacavallo, per poi entrare in autostrada allo svincolo proprio di Bagnacavallo.