Venerdì 24 luglio, in piazza Garibaldi a Cervia, e sabato 25 luglio, in viale Gramsci a Milano Marittima, dalle ore 20 sono organizzati momenti di promozione e informazione sull’utilizzo in sicurezza dei monopattini elettrici, nell’ottica della mobilità sostenibile.

Nel corso delle iniziative, la società BIT Mobility, che fornisce il servizio di monopattini in sharing nel Comune di Cervia, in collaborazione con la Polizia Locale distribuirà il pieghevole realizzato dai vigili di Cervia con le informazioni sul corretto uso dei monopattini e le normative del Codice della Strada in merito.

Il Servizio di monopattini in sharing nella città del Sale è stato avviato la scorsa settimana e ha riscosso molto successo. Nella sola giornata di sabato 18 luglio i 100 monopattini sono stati utilizzati 750 volte (7,5 volte a mezzo) e domenica 19 luglio 650 volte (6,5 volte a mezzo). Alla luce di questi dati, la società BIT Mobility ha deciso di mettere a disposizione altri 50 monopattini.

L’Assessore alla Viabilità Enrico Mazzolani: “I dati della prima settimana di disponibilità dei monopattini sono significativi e dimostrano il gradimento di residenti e turisti della nuova opportunità a loro disposizione in città. E’ comunque importante, in parallelo, promuovere anche la conoscenza del corretto uso dei mezzi, affinché il loro utilizzo avvenga nel pieno rispetto delle regole della sicurezza stradale. A questo scopo abbiamo organizzato i due appuntamenti, durante i quali verrà distribuito il materiale informativo realizzato dalla Polizia Locale di Cervia”.