Una grande vittoria per Massimo Medri che vince al primo turno con il 54,04% e torna ad essere Sindaco di Cervia. “Fino a ieri sera non eravamo proprio convinti di questo risultato, con la Lega primo partito a Cervia con il 36%, e il fatto che si sia ribaltato il risultato, e anche il risultati del Pd in confronto alla altre liste, ti da l’idea che la gente ci crede ancora e ti pone però una condizione quella di mantenere questo rapporto d’ascolto, rapporto che abbiamo stabilito con i cittadini già durante le Primarie, e poi le elezioni. In questi mesi abbiamo creato e ricreato un rapporto estesissimo con le persone.

Queste persone ci hanno creduto, e ora non dobbiamo deluderle.” Ha dichiarato Massimo Medri davanti ad alcuni sostenitori poco dopo l’ufficializzazione della vittoria.