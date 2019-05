Eleonora Proni Sindaca uscente trionfa al primo turno con il 56,93% dei consensi. Segue Luca Zannoni con il 33,75% candidato della Lega e del centrodestra. Gli altri candidati Angelo Ravagli di Uniti per Bagnacavallo con il 6,28% e Paolo Viglianti di È Sinistra Unita con il 3,04%.

Queste le dichiarazioni della Proni “Sono molto soddisfatta del risultato e della mia rielezione, e piena di gratitudine per tutti coloro con i quali ho lavorato in questi anni e ancor più negli ultimi mesi, in un percorso partecipato davvero importante che deve essere la base anche per il lavoro dei prossimi cinque anni. Ritengo che proprio la partecipazione della collettività sia stato e debba essere il valore aggiunto del nostro lavoro.

Al tempo stesso, non posso nascondere la preoccupazione per il concomitante voto alle europee e per lo scenario in cui ci consegna l’Italia: facendo anche una considerazione sulla “volatilità” del voto, se si confronta quanto emerso dalle urne questa notte, rispetto al voto europeo, rispetto ai risultati ottenuti dalle stesse urne ma in relazione al voto delle amministrative. Dovremo riflettere anche su tutto questo..”