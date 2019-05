Luca Piovaccari è stato riconfermato sindaco di Cotignola dagli elettori. L’attuale presidente dell’Unione della Bassa Romagna, e sindaco uscente, ha ottenuto la maggioranza dei voti con la lista Insieme per Cotignola 78,45. Molto distante il risultato dell’unico avversario in corsa, Oriano Casadio, che con la lista Centro Destra per Cotignola si è fermato al 21,55.