Cervia, la città dalle mille sfaccettature e dai mille interessi propone ogni anno un ricchissimo calendario di attività, spettacoli ed eventi fra i più vari. Si passa dalla Cultura allo Sport alla tradizione all’innovazione Quest’anno l’amministrazione comunale intende presentare già a dicembre una serie di eventi, e si tratta solo di alcuni dei più importanti che si svolgeranno nel corso dell’anno. Fra questi diversi sono consolidati da tempo, altri solo da poco e altri sono novità prestigiose del 2024. Restano comunque tutti gli eventi interessanti e coinvolgenti che non solo l’amministrazione comunale me anche enti, associazioni e privati organizzano nel corso dell’anno

Allegra e frizzante la partenza con le iniziative di capodanno ed Epifania. A Cervia il capodanno è Funky Circus sotto alla torre San Michele con Dj set, concerto live, il party count down e l’emozionante spettacolo di acrobati per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Dalle 0.45 Dj set e musica dal vivo per ballare insieme.

A Milano Marittima il Capodanno è Circo Nero dalle 16.00 con acrobati, artisti di strada e parata della Circus Marching Band.

Il classico e divertente Tuffo della Befana che si svolgerà a Tagliata nella giornata del 6 gennaio sarà solo una delle varie iniziative della città dedicare alla festa dell’Epifania.

Il Festival d’Inverno,che parte già da dicembre ci porta una serie di spettacoli teatrali di grande rilevanza fino al 10 gennaio 2024 con grandi artisti quali Giobbe Covatta, Stefano Massini, Marco Paolini, Camila Raznovich e Tlon (sodalizio formato dai filosofi e scrittori Maura Gancitano e Andrea Colamedici),

Afebbraio si festeggia con il Carnevale in piazza e si torna ad apprezzare la grande arte “di strada”con la mostra ai magazzini del sale dedicata a Banksy: artista e writer britannico considerato uno dei maggiori esponenti della street art, la cui vera identità rimane ancora sconosciuta. La mostra che partirà già da febbraio si prolungherà fino a giugno

La stagione primaverile apre con la Sagra della Seppia dal 18 al 24 marzo a Pinarella.

Il 7aprile torna la Granfondo “La Via del Sale”, mentre il cielo si riempirà di forme e colori con “ARTEVENTO” il Festival Internazionale dell’Aquilone che aprirà le porte alla primavera sulla spiaggia di Pinarella ( 20 aprile-1 maggio)

Il matrimonio di Cervia con il suo mare si rinnoverà con lo Sposalizio del Mare del 12 maggio e nello stesso mese tornerà il Festival Grazia Deledda “Un Nobel Abita qui”( 18 e 19maggio), iniziativa dedicata alla scrittrice sarda premio Nobel per la letteratura e cittadina onoraria cervese.

In maggio, dal 20 al 26, sui campi di terra rossa di Polisportiva 2000 si terrà il Torneo internazionale di Tennis 25.000$.

Visto il successo del 2022, tornerà dal 24 al 26maggioMima in Fiore, la grande mostra-mercato del verde che si svolgerà nel centro di Milano Marittima fra allestimenti scenografici e animazioni itineranti. Sarà la Preview della 52^ edizione di Cervia città Giardino che verrà inaugurata il 28maggio.La grande kermesse floreale prenderà il via con la presentazione dei giardini e delle città partecipanti. Ospite d’eccezione il Cardinale Zuppi che lo scorso anno aveva presenziato da remoto perché impossibilitato alla presenza.

Dai fiori allo sport con ilTour De France che passerà da Cervia il 30 giugno e l’Open Golf che si svolgerà sul campo di Milano Marittimadal 27 al 30 giugno. Una gara prestigiosa e la più importante manifestazione internazionale organizzata dalla Federazione Italiana Golf.

Non mancheranno gli appuntamenti oramai super-consolidati delTrebbo in Musica che in giugno e luglio proporrà grandi spettacoli di Ravenna Festival nell’ambiente magico dell’arena dei pini a Milano Marittima, laNotte Rosa (5-7 luglio), capodanno dell’estate, La Spiaggia ama il libro (12 luglio-15 agosto) grande rassegna letteraria e non solo e VIP MASTER TENNIS ( luglio) il torneo di tennis che porta a Cervia ogni anno personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport, del giornalismo

In luglio Cervia sarà sotto i riflettori di SKY con la trasmissione “Calcio Mercato” che si svolgerà e verrà trasmessa proprio da Cervia per una settimana nei primi giorni di luglio. Da fineluglio ai primi di agosto ,visto il successo degli anni passati tornerà “Cervia Incontra” che proporrà sul Piazzale dei Salinari appuntamenti di alto livello con personaggi che spaziano dal mondo dello sport a quello della politica, della cultura e del cinema. Nella seconda metà di agosto torna a Milano Marittima il salotto di Simona Ventura con “Ospiti alla città giardino”, il talk show in rotonda 1 maggio dedicato al mondo dello showbiz. Naturalmente sarà una grande festa con i fuochi d’artificio sul mare il 10 agosto a San Lorenzo e grandi festeggiamenti il 15 in occasione del Ferragosto

Il mese disettembre sarà ancora ricco di iniziative: Si parte con i Campionati mondiali di Off Shore “Grand Prix Città di Cervia” dal 4 all’8 settembre, per proseguire con Sapore di Sale (dal 5 all’8 settembre ), la kermesse dedicata all’identità cervese e al prodotto locale per eccellenza ovvero il “sale dolce”. Per mantenere all’erta il senso del gusto, dal 13 al 15 settembre si svolgerà il “Mercato dei sapori d’Europa“ , ma si torna subito allo sport con il grande triathlon di IRONMAN Italy Emilia Romagna( dal 19 al 22 settembre) e il triathlon sprint di Tri Event del 28 e 29 settembre .

Naturalmente grandi eventi si terranno anche per festeggiare Natale e capodanno 2024.