Dal 2000 l’ufficio decentrato di Roncalceci e dal 2009 quello di Castiglione di Ravenna con i propri volontari, insieme con l’assessorato al Decentramento del Comune di Ravenna, sono al fianco di Telethon per la ricerca. Un impegno che viene perseguito insieme per arrivare alla cura di sempre più malattie genetiche e per dare una prospettiva di vita concreta alle persone e alle famiglie che le combattono.

Per continuare su questa strada anche per il 2023 è stato allestito un Centro raccolta all’Ufficio decentrato di Castiglione di Ravenna (oggi dalle 9 alle 12) e nell’ufficio decentrato di Roncalceci (sabato 16 dicembre sempre dalle 9 alle 12).

“I territori di Roncalceci e di Castiglione – aggiunge l’assessora al Decentramento Federica Moschini – anche in questo difficile periodo di pandemia, vogliono essere accanto a Telethon e a tutte le persone che, con coraggio, lottano ogni giorno, nella speranza di aiutare la ricerca a garantire loro un futuro migliore. Un ringraziamento va a tutti i volontari che vi attendono nelle giornate del 12 e del 16 dicembre”.