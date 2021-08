Centri ricreativi estivi: alti numeri a Faenza. 1.345 bambini ogni settimana

Sono alti i numeri raggiunti dai centri ricreativi in questa seconda estate di pandemia. 1.345 le presenze medie fino a metà luglio di bambini e ragazzi nei CRE attivati nel territorio faentino. Sono più di 30 i percorsi fatti partire da 23 gestori. Per ogni percorso la frequenza media di bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni è stata di quattro settimane, per 10 ore al giorno. Sport, giochi di cooperazione, giochi di gruppo, riflessione sul vissuto di quest’anno, gite, piscina, arte, scoperta del territorio e Dante i temi e le attività svolte quest’anno. Coinvolti molti più educatori e volontari rispetto a quanto richiesto dalle norme per garantire la sicurezza dei bambini. 1 educatore ogni 15 bambini la media, quando il limite fissato per legge è di 1 ogni 20. Nelle prossime settimane il Comune poi risponderà alle famiglie che hanno fatto domanda di contributo per iscrivere i figli.