Cento anni per il Teatro Socjale di Piangipane: riapertura il 6 novembre con un calendario ricco di musica

Il Teatro Socjale di Piangipane compie quest’anno 100 anni e riapre le porte al pubblico, con un calendario ricco di eventi musicali, il prossimo 6 novembre. All’interno del Teatro saranno adottate tutte le precauzioni previste dai protocolli sanitari e i posti disponibili saranno dimezzati per non creare assembramenti, ma salvo ulteriori disposizioni resterà consentito gustare in sala i tradizionali cappelletti che da sempre accompagnano gli eventi del Teatro. Sul sito www.teatrosocjale.it sono presenti tutte le proposte e sarà possibile acquistare i biglietti in prevendita.

Il programma del Teatro Socjale:

6 novembre 2020: JBEES

Doppio concerto alle 20:30 e alle 22:30. I JBees sono un tuffo nella disco music degli anni ’70 e ’80. L’eleganza e la sfrenata energia delle front-woman insieme a una sezione fiati stupefacente formano una Big Band di 9 elementi che ad oggi offre uno dei più straordinari spettacoli coreografici live in Italia.

13 novembre 2020: FILIPPO GRAZIANI CANTA IVAN GRAZIANI

Concerto unico alle 22. La serata offre un viaggio intimo nel repertorio e nel mondo di Ivan Graziani, visto con gli occhi del figlio Filippo, che interpreterà, chitarra e voce, le canzoni più note del padre.

20 novembre 2020: ENRICO RAVA & ROBERTO TAUFIC

1° set 20:30 / 2° set 22:30. Enrico Rava tromba; Roberto Taufic chitarra. Il trombettista italiano più noto e affermato a livello internazionale e un solista dai toni lirici e dal fraseggio di emblematica efficacia narrativa per una commistione di diverse culture musicali, che spaziano dal choro a ritmi latino-americani fino al jazz. È una collaborazione Crossroads – Teatro Socjale.

27 novembre 2020: SERVILLO, GIROTTO, MANGALAVITE, L’ANNO CHE VERRÀ

1° set 20:30 / 2° set 22:30. Peppe Servillo voce; Javier Girotto sax soprano e sax baritono; Natalio Mangalavite pianoforte, tastiere, voce. Il nuovo progetto musicale del Trio è un tributo all’indimenticabile Lucio Dalla. Il titolo del progetto porta con sé l’augurio di superare questo difficile periodo, con la speranza che presto “sarà tre volte Natale e festa tutto l’anno”. È una collaborazione Crossroads – Teatro Socjale.

4 dicembre 2020: PAOLO FRESU & BEBO FERRA

1° set 20:30 / 2° set 22:30. Paolo Fresu tromba, flicorno, effetti; Bebo Ferra chitarra. Paolo Fresu la definisce “musica mélangé”, ma di jazz si tratta, sia pure spinto in avanti, sia pure meticciato con altri linguaggi. In questo duo con il chitarrista Bebo Ferra, Fresu gioca sui dialoghi, punta la tromba, o il flicorno, verso il suo partner e intreccia un fitto tessuto di domande e risposte. Fra temi originali e vecchie canzoni. È una collaborazione Crossroads – Teatro Socjale.

11 dicembre 2020: DAVIDE TOFFOLO “ANDRÀ TUTTO BENINO”

Concerto alle ore 22. Davide Toffolo, cantante dei Tre allegri ragazzi morti, è una leggenda della musica indipendente italiana che ha segnato almeno tre generazioni. Andrà Tutto Benino Live è un momento intimo dove godere i segreti del disegno di Toffolo e della musica indipendente e per cantare le canzoni dei Tre allegri ragazzi morti.

18 dicembre 2020: KILLER QUEEN

Concerto alle ore 22. “Is this a real life or is it just fantasy”? I Killer Queen, la migliore tribute-band dei Queen in Italia, calca nuovamente il palco del Socjale festeggiando i 25 anni di carriera. Una serata a tutto rock per auguri di buon Natale in grande stile.

15 gennaio 2021: FRANCESCO BACCINI “PIANO SOLO”

Concerto alle ore 22. Genovese Doc, Targa Tenco e collaborazioni con alcuni fra i più grandi musicisti italiani (De Andrè, Jannacci, Ladri di Biciclette): tutto questo è Francesco Baccini. Un cantautore raffinato e dall’irriverente ironia che si mette a nudo in un concerto piano e voce, dove ripercorrere i più grandi successi della sua carriera.

22 gennaio 2021: MIETTA & DADO MORONI “ACCORDI&RICORDI”

Concerto alle ore 22. È un incontro fortunato quello tra Mietta, una delle più belle voci italiane, e Dado Moroni, pianista e compositore jazz di fama mondiale per un viaggio spettacolare con un set musicale inedito, composto da alcune perle di musica internazionale e italiana.