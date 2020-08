Incidente questa mattina verso le ore 8 a Celle di Faenza, un auto condotta da una donna mentre percorreva via Celle per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale si è scontrata frontalmente con un ciclista che percorreva in direzione opposta. Nello scontro ha avuto la peggio il ciclista, un 56enne che a causa delle ferite riportate il personale del 118 ha deciso il trasporto con Elisoccorso all’ospedale Bufalini di Cesena.