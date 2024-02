CAU: la metà degli accessi avviene il fine settimana. Sabato mattina i tempi d’attesa più lunghi

Arriva una prima valutazione preliminare da parte dell’Ausl Romagna sul CAU, il Centro di Assistenza e Urgenza, aperto a Ravenna, al CMP. Il giudizio, reso noto durante il consiglio comunale ravennate dedicato ai temi sanitari, è positivo. Dall’attivazione del 22 gennaio scorso, il nuovo servizio ha registrato 1454 accessi, con una media giornaliera di 73 pazienti. È il CAU con più accessi medi giornalieri in tutta l’AUSL Romagna, nonostante sia stato uno degli ultimi ad aprire. Più del 70% degli accessi si è risolto con la dimissione a domicilio del paziente, il 6% dei pazienti ha abbandonato la struttura, il 9% è stato indirizzato al Pronto Soccorso, mentre un 8% ha ricevuto una presa in carico ambulatoriale. Tra le varie problematiche trattate dal CAU, circa il 30% dei pazienti ha presentato all’accesso un problema di tipo ortopedico, il 20% un disturbo generale, classificato come minore, il 9% un problema respiratorio o un problema dermatologico, un 6,5% problemi alle orecchie, un 6% problemi al cavo orale o agli occhi o gastrico-intestinale. Un 5% un disturbo cardio-vascolare.