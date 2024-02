“I primi dati non ancora definitivi del 2023 relativi alla raccolta dei rifiuti del Comune di Lugo ci dicono che abbiamo superato la quota dell’80% di differenziata. Risultato straordinario, se si pensa che siamo partiti dal 61,7% del 2021.

A fronte di questi risultati che derivano dalla scelta di passare alla raccolta porta a porta e all’impegno di tutti i cittadini che è stato ammirevole, non è possibile tacere sulle gravi e inaccettabili insufficienze di HERA.

Già ai tempi dell’introduzione del “nuovo” sistema di raccolta HERA dimostrò chiaramente l’alto livello di impreparazione e i gravi errori di progettazione, tanto che la maggior parte dei problemi sono stati riconducibili fin da subito non tanto agli errori dei cittadini, ma alle inefficienze di HERA.

Impreparazione e incapacità che si sono palesate anche nella gestione dei rifiuti dell’alluvione.

La raccolta della plastica e delle lattine, nei quartieri in cui viene fatta col porta a porta, è stata pensata bisettimanale, chiedendo alle famiglie di tenere in casa quantità rilevanti di rifiuti, spesso nell’impossibilità di farlo. L’errore è stato corretto dopo l’alluvione, seppur in modo pasticciato, ma adesso HERA ha deciso di tornare all’inaccettabile raccolta ogni 2 settimane.

HERA doveva essere uno strumento a servizio dei Comuni, nonché un’opportunità per una riduzione dei costi che non si è vista e invece sembra più che altro un poltronificio per dirigenti.

Se lo strumento non funziona si cambia! HERA non deve essere un tabù e anche in vista delle prossime elezioni è il caso di mettere in discussione questo mostro che ha preso il posto delle nostre municipalizzate.”

Gabriele Serantoni, coportavoce Verdi/Europa Verde Lugo

Paolo Galletti, coportavoce Verdi/Europa Verdi Emilia-Romagna