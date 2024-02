Si torna prepotentemente a parlare dell’abnorme disegno edilizio del quartiere Via dei Poggi. In sostanza, è in fase avanzata la costruzione di un nuovo supermercato fra Via Stradone e Via Antica Milizia, in prossimità ne sorgerà un altro durante la primavera 2024 in Via Antica Milizia, un quartiere, insieme al vicino quartiere Darsena, disseminato di supermercati e con altri in programma, con un’ulteriore consumo del suolo pubblico, in questo caso in una zona fragile con a ridosso lo scolo Lama, un rischio maggiore per dissesto, subsidenza e alluvioni. Tutto questo con la “vendita” del territorio per ottenere fatui articoli 18, quindi servizi, a volte inutili e poco attinenti alla città, di certo vedremo la chiusura definitiva delle botteghe storiche di quartiere. Ma davvero tutto questo passa inosservato? tutto questo è plausibile al di là di ogni appartenenza politica? Non serve nemmeno parlarne all’interno di qualsiasi organismo politico, la politica maggioritaria ravennate indossa con disinvoltura arroganza e padronanza, impongono scelte scellerate che pagheremo in futuro, il Pd a Ravenna sente il territorio “cosa loro” utilizzano questa città solo ed esclusivamente per propri interessi. Diventa tutto assurdo e preoccupante, ci vuole una vera svolta per salvare il salvabile, intanto ci sono ulteriori macerie su un territorio umiliato e ucciso da scelte politiche insensate e disordinate. Solo i cittadini potrebbero rimettere in piedi questa città meravigliosa, cittadini che devono tornare protagonisti”

Nicola Tritto -Coordinatore Comunale Forza Italia Ravenna.