La Cassa di Ravenna è costantemente al fianco di famiglie ed imprese anche attraverso la pronta riapertura delle proprie filiali chiuse a seguito dell’alluvione.

Oggi è prevista la riapertura della Filiale di Faenza Ag. 1, in Piazzetta della Legna n. 2 .

Sono state adottate tutte le misure previste per la ottimale bonifica degli ambienti e di messa in sicurezza degli impianti tecnologici, attività indispensabili per la riapertura in totale sicurezza per i clienti e dipendenti della filiale.