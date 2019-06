A seguito del controllo eseguito da personale della Polizia Locale di Ravenna nella casa famiglia per anziani “Villa Cesarea”, sono emersi elementi che hanno dato luogo ad un’indagine, svolta congiuntamente dai Carabinieri del Nucleo Investigativo e da personale del citato Comando di Polizia locale, che hanno consentito alla locale Procura della Repubblica, con due distinti provvedimenti, di richiedere al G.I.P. e ottenere tre ordinanze di custodia cautelare in carcere. Sono così state arrestate tre persone, il gestore della struttura e due collaboratrici, gravemente indiziate di maltrattamenti in danno degli anziani ospiti della casa famiglia.

La casa famiglia è stata chiusa in via amministrativa e gli ospiti sono già stati ricollocati in altre strutture.