Grande paura intorno alle 17 per un cane che era a passeggio nella zona della Darsena. L’animale, per cause ancora sconosciute, è scivolato nel Candiano. È stato avvistato mentre nuotava all’altezza del Darsenale in direzione del ponte mobile. Sono quindi stati chiamati i Vigili del Fuoco. Uno dei pompieri si è calato sul canale ed è riuscito ad afferrare l’animale, ormai stremato, portandolo a terra. Il cane, un pointer femmina di circa due anni, è stato affidato all’addetto del canile, stanco, impaurito, ma in buone condizioni di salute. È stata verificata la presenza del microchip, indispensabile per risalire all’identità del padrone.